Infrastrutture: Giovannini, 'presto incontro con Commissari, monitoraggio trimestrale'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "In due mesi abbiamo completato un processo che era fermo da tempo, ma ora occorre procedere velocemente all'attuazione dei cronoprogrammi e a tal fine intendo incontrare al più presto i commissari. Il ministero monitorerà trimestralmente la realizzazione delle diverse fasi, così da rimuovere tempestivamente eventuali ostacoli". Ad affermarlo in una nota è il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini in merito alla nomina dei Commissari straordinari.