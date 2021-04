Covid: Fontana, 'caso Lombardia? Siamo stati i primi investiti da tsunami imprevisto'

16 aprile 2021 a

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Il caso Lombardia è stato determinato solo dal fatto che siamo stati i primi ad essere investiti da uno tsunami imprevisto, di cui nessuno ci aveva avvisato". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo a Tg2 Post.

"Noi - ricorda Fontana - venimmo accusati di essere razzisti quando chiedemmo che i ragazzi che tornavano dal Capodanno cinese venissero controllati prima di rientrare in classe. Nessuno ci allertò, non avevamo nemmeno elementi essenziali come le mascherine e i dispositivi medico-chirurgici. Poi il caso si è ingrossato perché strumentalmente si è voluto mettere la Lombardia sul banco degli accusati, per motivi politici. Ma noi -conclude- siamo sereni e la storia dimostrerà come si sono svolti i fatti".