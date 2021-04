16 aprile 2021 a

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Sulla campagna vaccinale non ho dubbi continuerà ad andare sempre meglio" e "la probabilità che si debba tornare indietro" sulla strada delle riaperture "è molto piccola, molto bassa. Quest'anno in autunno avremo la vaccinazione molto diffusa e potremo affrontare la malattia in maniera diversa". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa.