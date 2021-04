Covid: Dall'Osso (Fi), 'problema non poter usare bagni pubblici'

16 aprile 2021 a

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Uscire dalla propria abitazione è davvero complicato soprattutto per le persone con disabilità. Non di secondaria importanza è l'impossibilità di poter usare le toilette dei locali pubblici, bar e ristoranti, e dei bagni comunali, divieto imposto dall'emergenza sanitaria da Covid. Del resto, l'Italia non gode di numerosi bagni comunali che possano rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. Chiaramente anche se la problematica è comune a tutti, per le persone con disabilità questo significa spesso dover rinunciare alla possibilità di uscire per le proprie commissioni urgenti e indispensabili. Presenterò una interrogazione per portare all'attenzione del governo questo problema”. Lo sottolinea Matteo Dall'Osso, deputato di Forza Italia.