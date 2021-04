Covid: Cecchetti (Lega), 'bene aperture annunciate, la Lombardia è pronta'

16 aprile 2021 a

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Le aperture programmate annunciate dal premier Mario Draghi vanno nella giusta direzione, quella di riaprire e ripartire per tornare a vivere". Lo afferma Fabrizio Cecchetti, vice presidente dei deputati della Lega Salvini Premier e coordinatore della Lega lombarda Salvini premier.

La Lombardia, spiega Cecchetti, ha fatto "un enorme sforzo per accelerare e implementare la campagna vaccinale, per mettere in sicurezza i suoi anziani, per abbassare i contagi". E "siamo lieti che la Lega al governo sia stata ascoltata, che sia stato ascoltato il nostro buon senso e pragmatismo: adesso stanno arrivando 40 miliardi di aiuti per le imprese, stiamo per riaprire e ripartire. Grazie ai nostri ministri della Lega e al nostro segretario Matteo Salvini, finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel".