Como: sorpresi con oltre un chilo di hashish, due arresti

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Rho, in provincia di Milano, due cittadini marocchini di 50 e 24 anni, accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato i due uomini che si aggiravano vicino a un istituto scolastico di Mariano Comense, in provincia di Como. Addosso gli hanno trovato 115 grammi di hashish e 25 grammi di cocaina, oltre a mille euro in contanti. Nel corso della perquisizione nella loro abitazione sono stati trovati altri 900 grammi di hashish. I due sono stati arrestati e portati nel carcere di Como.