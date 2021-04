Cattolica: cda presenta lista per rinnovo, Croff candidato presidente

16 aprile 2021 a

a

a

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - Il consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni ha presentato all'unanimità un lista per il rinnovo del cda in vista dell'assemblea dei soci del 13 e 14 maggio. Il comitato Nomine, supportato dall'advisor Spencer Stuart, ha preparato una rosa di nomi, che vede al primo posto, candidato alla presidenza Davide Croff. Seguono poi, come non candidati alla carica di membro del comitato per il Controllo sulla Gestione, i nomi di Camillo Candia, Luigi Migliavacca, Carlo Ferraresi come amministratore delegato, Stefano Gentili, Roberto Lancellotti, Cristiana Procopio, Daniela Saitta, Giulia Staderini, Elena Vasco, Paolo Benazzo e Pierpaolo Marano.

Nella lista per il cda candidati alla carica di membro del comitato per il Controllo sulla Gestione ci sono Silvia Arlanch, Laura Santori e Carlo Maria Pinardi. La lista include profili "con un mix di conoscenze, competenze ed esperienze maturate in ambito assicurativo e finanziario, in ambito risk management e controlli, garantendo l'idoneità collettiva dell'organo amministrativo e riflettendo le priorità strategiche che Cattolica si troverà ad affrontare".

Il cda in carica ricorda che si presenterà interamente dimissionario per favorire il ricambio dell'organo con le nuove regole.