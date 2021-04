Axa punta a diventare azienda a impatto zero entro 2025

16 aprile 2021 a

Roma, 16 apr. - (Adnkronos) - "Noi come gruppo abbiamo a livello mondiale un pilastro strategico che verte sulla protezione dell'ambiente e sul cambiamento climatico" e abbiamo degli indicatori "per misurare il nostro impegno". In particolare, "ci siamo impegnati a diventare un'azienda a livello globale a impatto zero entro 2025 e questo è davvero un obiettivo sfidante ma ancora più importante è agire sull'educazione per innescare un cambiamento e il vero cambiamento parte proprio dalla consapevolezza". Lo afferma Giorgia Freddi, direttore communication, Cr & Public Affairs di Axa Italia, in occasione della presentazione del progetto 'Scuola Forestami' il progetto speciale di 'Forestami' dedicato alla formazione e all'educazione ambientale a cura di Parco Nord Milano, promosso dal Comune di Milano e realizzato con il contributo di Axa Italia.

Per questo, spiega Freddi, "abbiamo scelto di essere affianco della città di Milano, dei bambini e delle loro famiglie, per sensibilizzare sulla salvaguardia del nostro pianeta". "Abbiamo ormai tutti capito il forte legame che c'è tra l'ambiente, i livelli di inquinamento e le patologie che minacciano le nostra salute. Abbiamo tutti il dovere di intervenire e sentirci in debito verso le nuove generazioni che forse stanno pagando il prezzo più caro".

Le aziende in particolare, sottolinea Freddi, "hanno un ruolo decisivo in questo intervento e noi assicurazioni credo ancora di più perché abbiamo al centro del nostro mestiere proprio la protezione delle persone".