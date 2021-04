Covid: Mazzeo, 'Toscana in zona arancione, Rt sotto 1 e cala pressione su ospedali'**

16 aprile 2021 a

Firenze, 16 apr. - (Adnkronos) - "Il ministro Speranza ha confermato la Toscana in zona arancione e dunque da domani alle ore 14 anche le zone rosse locali torneranno arancioni. L'Rt è sceso sotto l'1 e oggi è calata pure la pressione ospedaliera: l'occupazione dei posti letto Covid in ospedale è scesa di 77 unità (-8 nei posti letto intensivi). Continuiamo a rispettare le regole. Vediamo finalmente la luce in fondo al tunnel. Insieme ne usciremo". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, con un post su Facebook.