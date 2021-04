Covid:chef Locatelli(Masterchef)'ok riaperture ma non estendere orario serale grave errore'** (2)

16 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - E spiega com'è la situazione in Inghilterra: "Da noi il coprifuoco c'è stato solo nel primissimo periodo. Poi i commenti dei ristoratori, e quelli della gente, hanno fatto sì che ci si rendesse conto che era un errore, perché così si creava più assembramento. Invece, avendo più tempo, sapendo che hai tutta la serata, puoi gestire meglio la clientela, chiedere al cliente di venire mezz'ora prima, o dopo. Ma se si restringono i tempi è normale che cercherai, per ottimizzare, di fare il massimo in quel tempo ristretto creando più affollamento". La star di Masterchef chiude con ottimismo: "Qui si respira un clima bellissimo, si comincia davvero a crederci. La gente ha voglia di uscire, di fare, di vedere gli altri. Perché sai, quando ti siedi a mangiare, non c'è solo il mangiare. C'è tutto un mondo, di relazioni, di contatto, un mondo che deve riprendere".