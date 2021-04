SNAI – F1: Verstappen aggancia Hamilton in quota a Imola duello ad armi pari

15 aprile 2021 a

(Milano 15 aprile 2021) - L'inglese della Mercedes non è più l'unico favorito: il GP Emilia-Romagna potrebbe risolversi in un testa a testa fra lui e l'olandese della Red Bull, entrambi dati a 2,25. Bottas insegue a distanza, le due Ferrari nelle retrovie.

Milano, 15 aprile 2021 – La nuova stagione di Formula 1 ha dato già spunti interessanti, a partire da un Lewis Hamilton non più dominante come in passato, benché vincente nella prima gara in Bahrain. Con il Mondiale che si sposta a Imola per il GP Emilia-Romagna, il britannico della Mercedes punterà a un bis tutt'altro che semplice, vista la presenza di un rivale in stato di grazia come Max Verstappen, che aumenta sensibilmente le possibilità di successo della Red Bull. Gli analisti SNAI per la gara di domenica vedono un testa a testa serrato, tanto da dare a entrambi la stessa quota: 2,25. Segue a una certa distanza l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, a 7,50, a cui la Red Bull risponde con Sergio Perez, secondo pilota della scuderia di Milton Keynes, dato a 10. Più indietro tutti gli altri, con la Ferrari di Charles Leclerc quotata a 33 assieme a Pierre Gasly, Lando Norris e Daniel Ricciardo. L'altro ferrarista Carlos Sainz paga 50 volte la posta, così come il giapponese Yuki Tsunoda.

Qualifiche, Verstappen verso la pole – Verstappen è avanti a tutti nelle qualifiche del sabato, a tre settimane dalla pole position conquistata in Bahrain. L'olandese si gioca 1,85 su SNAI, mentre la quota di Hamilton è sensibilmente più alta, a 2,50. Anche in questo caso Valtteri Bottas è terzo a 7,50, seguito da Perez a 10. Ferrari arretrate anche per il sabato: Leclerc si gioca a 33, Sainz a 50.

