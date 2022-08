15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr (Adnkronos) - “Iniziamo oggi incontri in tutta Italia per le prossime #amministrative, di confronto e ascolto dei #territori e per costruire insieme un percorso di buon governo delle città. Si comincia da Torino, dove siamo il primo partito, punto di riferimento per i cittadini”. Lo ha detto Francesco Boccia in occasione dei suoi incontro a Torino, come riporta su Twitter l'accounto del Partito democratico.