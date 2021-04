15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Un altro passo avanti per la verità sul #MobyPrince: la Commissione Trasporti di @Montecitorio dà via libera alla nuova Commissione d'Inchiesta. Ora acceleriamo il voto finale in aula: dopo 30 anni, non possiamo più perdere neanche un giorno #iosono141". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Andrea Romano.