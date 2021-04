Migranti: Verducci, 'plauso a Letta per incontro con Open Arms, Lega si vergogni di attacchi'

15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Vedo che dalla Lega si scagliano contro Enrico Letta per il suo incontro di oggi con Oscar Camps, fondatore di Open Arms. Dovrebbero vergognarsi per queste polemiche che continuano ad alimentare un clima denigratorio nei confronti di Ong che vanno invece ringraziate perchè hanno avuto in questi mesi il merito di salvare centinaia di vite umane nel Mediterraneo". Così il senatore del Pd Francesco Verducci, vice presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama.

"Lo stesso pensiero che deve aver avuto Papa Francesco mesi fa, quando ha voluto incontrare Oscar Camps. Un grande plauso ad Enrico Letta per il lavoro che sta facendo e per l'incontro di oggi, che ha un importante significato”.