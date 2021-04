Migranti: Calderoli, 'Letta dica ad Open Arms di sbarcare clandestini in Spagna'

15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Non ho dubbi sul fatto che Enrico Letta oggi nel suo incontro con Oscar Camps, il fondatore dell'Ong spagnola Open Arms, gli avrà ribadito che in Italia abbiamo leggi vigenti sull'immigrazione che non possono essere violate da navi straniere, leggi che vanno rispettate, e sicuramente gli avrà detto chiaro e tondo che d'ora in poi se la sua nave straniera raccoglie clandestini in acque straniere poi dovrà riportarli nei porti di partenza oppure nella sua Spagna, scordandosi di puntare verso i porti italiani... Non abbiamo dubbi su questo, vero Letta?" Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.