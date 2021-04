Lirica, Cantarelli-Potenza lanciano l'album progetto 'Renaissance'

15 aprile 2021 a

a

a

(15 aprile 2021) -

La presentazione con il video del brano “Ascolta l'anima” nel corso della 'Belt and Road Exhibition 2021 – Digital Edition'

Roma, 15 aprile 2021. - La cultura è mediazione. Perché favorisce l'incontro tra i popoli, azzerando le distanze. È in questo messaggio di dialogo il significato dell'album-progetto 'Renaissance' che racchiude una serie di brani lyric crossover scritti e composti da Beppe Cantarelli con la voce di Rossana Potenza. Gli autori hanno fortemente voluto creare un'opera artistica in grado di rappresentare un momento di confronto e scambio, in un momento particolarmente delicato dal punto di vista delle relazioni geopolitiche. Per questa sua particolare natura, l'iniziativa è stata presentata in anteprima con il lancio del branodi presentazione “Ascolta l'anima” alla cerimonia di apertura della 'Belt andRoad Exhibition 2021 – Digital Edition', la manifestazione dedicata ai rapporti tra Italia e Asia, organizzata da Micromegas e promossa dall'Istituto Italiano Obor incorso fino al 15 aprile.

"Il progetto vuole comunicare un messaggio di riconnessione della sfera umana all'aspetto metafisico, proprio per questo la musica si è sempre posta come una dimensione trasversale rispetto alle differenti identità geografiche e politiche e si configura come un linguaggio universale che trasmette valori inalienabili e condivisi da tutti - spiega la cantante lirica Rossana Potenza -. Alla luce della situazione mondiale che ha provato duramente tutti i paesi, questo percorso musicale vuole dare un messaggio di ricostruzione, di speranza, di pace tra i popoli, di coesione tra culture e di dialogo tra Oriente ed Occidente". Non ci può essere un cambiamento senza un'elevazione delle coscienze”.

"Il progetto, nato con l'idea di una commistione tra generi musicali, comprende anche dei brani della nostra tradizione sacra con i testi in latino, aggiunge Beppe Cantarelli, compositore -.

Il titolo 'Renaissance' ripercorre il concetto di rinascita, ossia la necessità recuperare una dimensione interiore dalla quale ripartire e trova piena espressione nella scelta di porre nei video di presentazione delle liriche alcune opere pittoriche, molte delle quali appartenenti al nostro Rinascimento”.

Il video del brano è disponibile al link

Ufficio stampa Istituto Italiano Obor

Gli autori

Beppe Cantarelli è un compositore, cantante, arrangiatore, produttore, e direttore d'orchestra. Ha venduto più di 50 milioni di dischi in tutto il mondo come compositore e produttore ed è stato premiato più volte. Ha lavorato e composto per Aretha Franklin, Mina, Ornella Vanoni, Anna Oxa, Mannoia, Renis, Stevie Wonder, Joe Cocker, Mariah Carey, Bonnie Tyler, Amy Stuart, Quincy Jones, Michael Jackson e tanti altri.

Rossana Potenza è una cantante lirica e filosofa. Si è esibita su palcoscenici nazionali ed internazionali come: Carnegie Hall di New York, Rudolfinum (Praga), Musikverein (Vienna), Hallenstadion (Zurigo), Arena di Verona, Roy Thomson Hall (Toronto), Monaco, Berlino, Budapest, Tokyo, Roma, Los Angeles, con orchestre come i Berliner Philarmoniker, London Simphony, BBC, Orchestra della Scala, Opera Orchestra of New York con direttori come Gustav Kuhn, Lorin Maazel, Eugene Kohn, Donato Renzetti al fianco di Placido Domingo, Josè Carreras, M. Caballè, R. Bruson, G. Merighi, R.Raimondi.

--

Barbara Laurenzi

+39.349.2622125

@BarLaurenzi