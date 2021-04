15 aprile 2021 a

DEYANG, Cina, 15 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Il 12 aprile 2021, la controllata del Gruppo Xinsheng, Hengsheng Packaging, e la controllata del Gruppo Dongfang Precision, Fosber Asia, hanno organizzato una conferenza per la firma di un contratto strategico. Deng Jianbin, presidente del Gruppo e CEO di Xinsheng, e Qiu Yezhi, CEO globale di Dongfang Precision, sono entrambi intervenuti come rappresentanti delle rispettive aziende, firmando l'accordo di cooperazione. Più di 60 persone, tra cui KK Law, Direttore vendite di Fosber Asia, e i rappresentanti del team dirigenziale del Gruppo Xinsheng, hanno partecipato alla cerimonia della firma per testimoniare l'importante cooperazione strategica tra le due parti.

Con la cerimonia di firma, Hengsheng Packaging, una controllata del Gruppo Xinsheng, ha investito in una "linea di produzione intelligente per cartone ondulato" e collaborato con Fosber Asia per comporre un nuovo capitolo della "produzione intelligente". Si apprende che la nuova linea di produzione Fosber è dotata di una serie di tecnologie intelligenti all'avanguardia, tra cui regolazione intelligente, controllo automatico e altre funzioni, che possono evitare vari problemi causati dalle forme ondulate e garantire una produzione con migliore flute e cartone ondulato più resistente.

Qiu Yezhi, CEO globale del Gruppo Dongfang Precision, ha espresso la sua fiducia nella collaborazione con il Gruppo Xinsheng: "Il Gruppo Dongfang Precision e il Gruppo Xinsheng godono di un rapporto di amicizia da 11 anni. Sono fermamente convinta che il posizionamento del presidente Deng nella costruzione del più grande parco industriale di tecnologie di imballaggio della Cina occidentale sia molto accurato e che il piano sia scientifico e ragionevole. Il mercato sicuramente esiste. Il Gruppo Xinsheng ha la forza per integrare risorse, assumere la guida nell'introduzione di attrezzature e talenti avanzati, e sfruttare le opportunità di mercato; il sogno del Gruppo diventerà sicuramente realtà".

Alla cerimonia, Deng Jianbin, presidente e CEO del Gruppo Xinsheng, ha presentato il piano strategico quinquennale del Gruppo Xinsheng per l'unità packaging, con l'obiettivo di creare il più grande parco industriale di packaging della Cina occidentale, su un'area di circa 400 ettari. Ha affermato che l'investimento nella "linea di produzione intelligente per cartone ondulato" di Fosber rafforzerà ulteriormente la competitività complessiva del ramo packaging in carta del Gruppo.

