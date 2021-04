Governo: Cdm impugna legge Sicilia su enti locali

15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato quattro leggi delle Regioni e ha deliberato di impugnare la legge della Regione siciliana n. 5 del 17/02/2021, recante “Norme in materia di enti locali” in quanto talune disposizioni eccedono dalle competenze statutarie, risultando in contrasto con le norme statali relative al conferimento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, che affida allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione desumibili dall'art. 97 della Costituzione". Lo si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi sul Cdm.