Figliuolo: "Con over 70 al sicuro riapriremo l'Italia"

15 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "In questo momento dobbiamo vaccinare gli over 80 e i fragili. In parallelo stiamo facendo gli over 70. Non appena avremo gli over 70 messi al sicuro faremo una revisione di tutto e con le dosi in arrivo riusciremo ad aprire il Paese". Così il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo inaugurando l'hub vaccinale alla Fondazione Ferrero.

"Oggi stiamo vaccinando chi si sta godendo la pensione - ha aggiunto - ma subito dopo dobbiamo vaccinare chi lavora qui, nelle fabbriche, nei siti produttivi, nella grande distribuzione, nel settore turistico alberghiero perché dobbiamo ripartire, intercettare la ripresa economica che è in atto e tirarci fuori in piena salute da questa pandemia".

Per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale, Figliuolo ha assicurato che "abbiamo messo a posto la macchina organizzativa e adesso che le dosi stanno arrivando sono sicuro che porteremo a casa gli obiettivi".