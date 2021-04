Fiere: Pazzali (Milano), 'bene Giorgetti e impegno Governo su De Minimis'

15 aprile 2021 a

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "Il superamento del De Minimis è l'energia necessaria per fare ripartire le Fiere. Molto bene le parole del Ministro Giorgetti. L'impegno del governo in questo senso ci mette nelle condizioni di partire alla pari con i competitor tedeschi". E' quanto afferma Enrico Pazzali, presidente Fondazione Fiera Milano, riguardo all'audizione di questa mattina del ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

"In Germania sono stati stanziati oltre 620 milioni di ristori per il settore. In Italia, a fronte di una perdita media di fatturato del 70%, al momento è stato erogato poco meno dello 0,6% del fatturato complessivo dei quattro principali poli fieristici del Paese (Milano, Bologna, Rimini e Verona). I fondi, circa 400 milioni, come detto dal ministro sono già stanziati, ci auguriamo pertanto che il Parlamento si muova in questa direzione", sottolinea.

Il sistema fieristico, aggiunge, "è un asset insostituibile per la competitività dell'Industria italiana e la crescita del tessuto produttivo del Paese. Il contributo al Pil generato dalle “vendite fieristiche” nel 2019 è stato di 60 miliardi di euro, con una ricaduta sull' indotto di circa 23,2 miliardi su tutto il territorio nazionale".