Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Stupisce che chi ha avuto ruoli così importanti come Giorgia Meloni non sappia che per presentare una mozione di sfiducia individuale occorrono 63 firme secondo i regolamenti. Insomma, ci si agita solo per fare ammuina. Mentre il paese ha la testa altrove. #iostoconRoberto". Lo scrive su twitter il coordinatore di Articolo Uno, Arturo Scotto.