Covid: Salvini, 'bene Lombardia su vaccini, mi vergogno per Toscana'

15 aprile 2021 a

a

a

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - “La Lombardia sta facendo bene con le copertura degli ultra ottantenni. Ho visto che la Toscana, rispetto a noi nella vaccinazione degli over 80, è alla metà delle dosi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento telefonico a Orario continuato' su Antenna 3. "Mi vergogno per chi ha preferito vaccinare un giornalista quarantenne piuttosto che un nonno”, ha aggiunto, apparentemente riferendosi alla vicenda di Andrea Scanzi.