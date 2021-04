Covid: Fontana, 'in Lombardia dati positivi, presto aperture graduali'

15 aprile 2021 a

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - La Lombardia è pronta per "graduali riaperture", già dalla prossima settimana. Ad affermarlo è il presidente della Regione, Attilio Fontana, in una nota, dove fa presente come i dati del Covid19, oggi, parlino "di un significativo miglioramento della situazione epidemiologica, con un Rt pari allo 0,78 e un'incidenza di 162 casi su 100.000 abitanti".

Sono dati, dice, "che evidenziano un trend positivo e che ci portano a guardare a un ritorno graduale alla libertà di cui tutti abbiamo bisogno".