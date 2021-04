Covid: bozza Regioni, al ristorante 2 mt distanza a chiuso tra tavoli e 1 all'aperto

15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Sì ai ristoranti aperti anche alla sera, attenendosi alle regole. Tra quelle stilate dalle Regioni, che oggi le sottoporranno al governo in vista delle riaperture, ci sono anche le distanze tra clienti per tornare nei bistrot, nelle osterie e in trattoria. Occorre privilegiare le prenotazioni, raccomandano le Regioni nelle linee guida visionate dall'Adnkronos, e "disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors)".