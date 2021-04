Caos procure: giudice Reale, 'magistratura ha perso credibilità, via il presidente Anm' (3)

15 aprile 2021 a

(Adnkronos) - "Chi svolge l'incarico di presidente dell'Anm deve essere credibile e deve dimostrare con i fatti di essere il primo artefice della volontà di porre la questione etica al centro del dibattito associativo e di rendere trasparente e pubblico il modo di affrontarla; invece queste condotte sembrano dimostrare tutto il contrario". Fino ad oggi i quattro giudici di Articolo101 non si sono parlati con il presidente Santalucia, se non per via informale, come dice Reale. "Ed è grave che il presidente non avvisi i componenti del Comitato centrale di incontri istituzionali in questo momento". "Peraltro siamo l'unica opposizione - aggiunge ancora il gip Reale - Sei un magistrato e il primo compito è di garantire anche la voce della minoranza, siamo l'unica voce lontana dal sistema".

E poi Reale sottolinea con forza che Giuseppe Santalucia ha "omissato il provvedimento del pm e ha addirittura 'sbianchettato' e modificato il provvedimento del gup di Perugia, queste sono altre due condotte davvero molto gravi. Avrebbe potuto intervenire soltanto cancellando il nome e il cognome della persona interessata, della quale voleva garantire la privacy. Ma non può alterare la forma grafica del provvedimento del gup".

"Noi ci aspettiamo le dimissioni del presidente Santalucia - aggiunge ancora Andrea Reale - Ha tradito la nostra fiducia. Per noi è difficile continuare in questo modo. Ma lo ha voluto lui. Noi non abbiamo fatto nulla per meritare questo trattamento perché siamo stati democraticamente eletti ed abbiamo esercitato le nostre prerogative". "Noi al momento siamo all'opposizione - dice - Ora potremmo iniziare con delle iniziative referendarie sulle questioni legate all'attività associativa al fine di restituire alla 'base' la voce che 'i vertici' sembrano volere a loro togliere". (di Elvira Terranova)