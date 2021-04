Calcio: Europa League, le formazioni di Roma-Ajax, Mkhitaryan e Dzeko dal 1'

15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma-Ajax, ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma alle 21 allo stadio Olimpico. Fonseca schiera il recuperato Mkhitaryan dal 1', l'armeno farà coppia con Pellegrini alle spalle di Dzeko. Out Spinazzola, a sinistra giocherà Calafiori mentre a destra c'è Karsdorp. In difesa Cristante centrale con Mancini e Ibanez.

Roma (3-4-2-1) - Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Pedro Rodriguez, Villar, Santon, Borja Mayoral, Carles Perez, Ciervo, Darboe, Morichelli. Allenatore: Fonseca.

Ajax (4-3-3) - Stekelenburg; Klaiber, J.Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. A disposizione: Scherpen, Kotarski, Schuurs, Idrissi, Ekkelenkamp, Kudus, Traoré, Brobbey, Kasanwirjo, Q.Timber. Allenatore: ten Hag.