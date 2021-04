Scuola: #glialtrisiamoNOI, l'esperienza sul territorio di un Istituto romano a Centocelle** (2)

15 aprile 2021 a

(Adnkronos) - L'attività di #glialtrisiamoNOI, inizia lo scorso dicembre con una raccolta di "85 volumi distribuiti ad esercizi commerciali e centri culturali del territorio, il cui entusiasmo non è stato fiaccato in alcuni casi da vili minacce e attentati deprecabili - ricorda Francesco - Abbiamo voluto farli giungere nelle mani di chi, in occasione del Natale di questi tempi sciagurati, non ha avuto un dono per sé o non ha trovato il modo di farne ai propri cari, affinché la Cultura fosse prima di tutto un sinonimo di dignità. Vogliamo enfatizzare il ruolo che ha ciascun individuo, sottolineando che non esiste un altro su cui scaricare le nostre responsabilità", spiega.

Attraverso canali Facebook, Instagram e Twitter della campagna, nonché un indirizzo di posta elettronica dedicato [email protected] a Centocelle i ragazzi di Centocelle dialogano tra loro, mettono in circolo le proprie idee, coalizzano il loro entusiasmo, "con l'obiettivo di disegnare e costruire un futuro a misura d'uomo, di ogni uomo, catalizzando le energie tanti benemerenti inascoltati", rimarca con amarezza lo studente. "Inascoltati" che non si sono arresi ed hanno lanciato il loro canale, “La voce de #glialtrisiamoNOI”, blog gestito interamente dai ragazzi del V Municipio "formatisi anche grazie alle lezioni di scrittura creativa impartite dal professor Ciolfi e dalla collega Martina Terrinoni, nonché grazie alle lezioni del corso “Missione reporter” coordinato da Federica Angeli per il Comune di Roma".

La campagna #glialtrisiamoNOI è stata al cuore della mozione approvata all'unanimità dal Consiglio del Municipio Roma 5 il 7 dicembre 2020, su proposta del Presidente e della VicePresidente della Commissione Cultura, Alessandro Stirpe e Monia M. Medaglia, nonché della Presidente del suddetto Consiglio, Manuela Violi. Tra i riconoscimenti: nel dicembre 2020 Premio FestAm – Il Festival dell'Ambiente del Municipio Roma 5 per 'l'impegno nella sensibilizzazione culturale, all'importanza della lettura e dello spirito critico, ai valori della Costituzione nelle scuole municipio Roma 5', conferito al professor Lorenzo M. Ciolfi.

(di Roberta Lanzara)