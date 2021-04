Governo: Letta, 'Conte caduto come me per colpa di Renzi non per complotto'**

15 aprile 2021 a

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Per me non c'è stato complotto" nella caduta del governo guidato da Giuseppe Conte "ci ho rivisto qualcosa che ho vissuto, perchè Conte è caduto per mano di Matteo Renzi". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Piazza pulita' su La7. Quanto alle convergenze di interessi nazionali ed internazionali di cui ha parlato Goffredo Bettini, "non lo so", ha replicato il leader Dem.