14 aprile 2021 a

a

a

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - "La stima che facciamo è che, per andare a regime, avremo bisogno di non meno di 3 milioni di dosi vaccino al mese per raggiungere le 120/130 mila vaccinazioni al giorno, che dovrebbero essere il nostro target ottimale". Lo ha detto il direttore generale dell'assessorato al Welfare della Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, intervenendo in commissione sanità.