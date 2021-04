Ucraina: Usa, 'Mosca autorizzi verifiche internazionali a zone confine'

14 aprile 2021 a

Vienna, 14 apr. (Adnkronos/Dpa) - Gli Stati Uniti chiedono alla Russia di invitare una missione sul campo, nei territori al confine con l'Ucraina in cui sono state ammassate forze militari, di rappresentanti di Paesi stranieri, per smorzare le tensioni. "Torniamo a chiedere alla Russia di spiegare le dimensioni, la composizione, e l'obiettivo della loro attività militare" al confine che non si spiega con le esercitazioni, ha dichiarato inoltre l'inviata all'Osce, Courtney Austrian, ribadendo che al confine con l'Ucraina sudorientale e in Crimea, dove la Russia ha spostato fra i 15mila e i 25mila soldati, la presenza militare è più significativa di qualsiasi altro momento dopo il 2014.