Premio De Sanctis: a Liliana Segre, Claudio Magris, Renè de Ceccatty e Tomaso Montanari (2)

(Adnkronos) - La cerimonia di consegna dei premi si terrà oggi in streaming senza pubblico dalla prestigiosa cornice di Villa Doria Pamphilj a Roma, storica sede di rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e sarà trasmesso alle ore 18 in diretta su Rai2 a cura della redazione del Tg2 e in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione De Sanctis.

L'evento, condotto dal direttore di Radio Rai Roberto Sergio, si aprirà con la lettura di un saluto inviato dal presidente emerito Giorgio Napolitano. Interverranno il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, la sindaca di Roma Virginia Raggi, il presidente della Rai Marcello Foa e con un videomessaggio il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio. A fare gli onori di casa il patron del Premio Gianni Letta e il lresidente della Fondazione De Sanctis Francesco De Sanctis. Numerose anche le personalità istituzionali e del mondo dell'industria, della comunicazione e della cultura che parteciperanno in video-conferenza.