Pd: Gasbarra, 'polemizzare su complotto contro Conte è miope e fuori contesto'

Roma, 14 apr (Adnkronos) - “Il manifesto delle Agorà elaborato con passione e generosità da Goffredo Bettini per dare un contributo al dibattito politico dentro e fuori del PDdè ricco di riflessioni, proposte e analisi”. Lo dice Enrico Gasbarra, della direzionale del Partito democratico.

"Uno spazio libero, un ‘campo aperto' dove esperienze e sensibilità apparentemente diverse, mettono al centro i nuovi bisogni delle persone e si uniscono sui fondamentali per costruire strade nuove e dare risposte ai tormenti, alle solitudini e alle disuguaglianze -prosegue-. Il tema quindi, del rapporto con i 5 Stelle, così come le valutazioni sul Governo precedente e il rapporto con lo stesso Giuseppe Conte va letto in questo quadro. Polemizzare sul 'complotto' è miope e fuori contesto".

"Nessun complotto ma una analisi obbiettiva non può non registrare che c'è stata una evidente convergenza di interessi nel far cadere Conte senza una sfiducia parlamentare”, ha concluso Gasbarra.