Motomondiale: Dovizioso, 'vorrei tornare in MotoGp il prossimo anno'

14 aprile 2021 a

a

a

Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - "La mia passione è la MotoGP e vorrei tornare a correre l'anno prossimo". Lo dice Andrea Dovizioso dopo i tre giorni di test con l'Aprilia a Jerez de la Frontera. "E' stata una bella emozione risalire in sella ad una MotoGP e per questo voglio ringraziare Aprilia Racing -prosegue il 35enne forlivese-. Sono stati tre giorni interessanti e dedicati in gran parte a trovare la posizione migliore sulla moto. Assieme abbiamo deciso di fare un altro test al Mugello tra circa un mese e nel frattempo lavorare su alcuni aspetti della moto".