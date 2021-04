Iniziare a investire in Borsa, principiante (o non) queste sono le cose da sapere. Una guida gratuita lo spiega

14 aprile 2021 a

a

a

(Milano 14 aprile 2021) - Milano 14 aprile 2021. E' stata presentata in anteprima in occasione della Global Money Week che si è tenuta a fine marzo in tutto il mondo ed è finalmente disponibile e scaricabile gratuitamente sul sito

E' la guida per investitori alle prime armi (ma non solo perché c'è sempre in questo campo da ripassare) dove i

• con che banca operare e cosa valutare

• si può perdere tutto ? ("a mio cugino è successo"...)

• quanto si può guadagnare e con quanto partire

• a chi rivolgersi per un consiglio disinteressato

• quali i concetti chiave da afferrare

• le trappole da evitare

Passo dopo passo, consigli utili e dritte per iniziare a prendersi cura dei propri risparmi e del proprio futuro finanziario o per riflettere sulla consulenza oggi ricevuta.

Un ebook consigliato anche per i propri figli e i millennials.

“Molti pensano che investire sia ‘roba da ricchi' – spiega Roberta Rossi,

Ma da dove partire se si è alle prime armi? In questa guida provo a rispondere alle 7 domandi più frequenti che mi sono state rivolgere non solo dai ‘principianti' ma anche da risparmiatori con anni di esperienza che però cascano spesso in classici (e costosi) errori che nella guida provo a smascherare”.

Prendersi cura dei propri sudati risparmi è un'esigenza sentita da un sempre maggior numero di persone e la pandemia ha accresciuto il numero di investitori. E la paura che i propri risparmi vengano erosi dall'inflazione sta tornando prepotentemente. Investire non è facile ma nemmeno impossibile se si seguono le regole base. Questa guida spiega quali sono i principali termini finanziari che devi conoscere, l'offerta di consulenza dei vari operatori (dalle banche alle Poste ai vari tipi consulenti finanziari presenti oggi sul mercato) e i nuovi strumenti su cui oggi si può investire anche a costi contenuti e diversificando il proprio capitale.

Questo sono le 7 domande, infatti, affrontate:

1. Quanto devo avere per iniziare a investire

2. Quale banca o broker è meglio scegliere per investire?

3. Qual è il momento migliore per investire

4. Cosa rischio a investire? Posso perdere tutto?

5. A chi posso chiedere un consiglio per investire?

6. Quanto costa investire? Quanto si può guadagnare?

7. Come mettere da parte la somma necessaria per investire?

All'indirizzo web

CHI È SOLDIEXPERT SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendente a livello nazionale. Iscritta all'Albo OCF SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione. Vanta una clientela presente in tutta Italia e assiste risparmiatori e investitori con patrimoni di ogni tipo ed è in grado grazie al proprio Ufficio Studi e all'esperienza accumulata di fornire consulenza patrimoniale per ogni esigenza (una tantum, continuativa) e obiettivo (portafogli d'investimento, consulenza gestioni patrimoniali, analisi finanziaria e portafogli self-service, check up portafogli, previdenza e pianificazione patrimoniale e successioni).

Per maggiori informazioni:

Roberta Rossi

Risorse:

>>> Iscrizione Lettera Settimanale:

>>> Radio Podcast:

>>> canale YouTube:

>>> canale Patreon:

Contatti SoldiExpert SCF:

E-mail: [email protected]

Numero Verde 800.03.15.88

sito SoldiExpert SCF: