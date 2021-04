Governo: Letta si schiera con Speranza sotto attacco Salvini, 'pieno accordo'/Adnkronos

14 aprile 2021 a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Appuntamento di prima mattina. Per dire due cose. Che il Pd condivide la linea di Roberto Speranza. E che si schiera con il ministro, bersaglio da giorni degli attacchi di Matteo Salvini compresi da ultimo i veleni sulle dimissioni, voci smentite dal titolare della Salute. Enrico Letta ha visto Speranza questa mattina e affida a un tweet la posizione del Pd: "Stamani ho incontrato Roberto Speranza. Abbiamo fatto il punto su campagna vaccinale e piano di riaperture in sicurezza, in pieno accordo sull'analisi della situazione e la linea da tenere".

Insomma, la linea di Speranza coincide con quella del Pd. Basta 'toto date', ha detto l'altro giorno il segretario dem, che sposta la narrazione dello scontro aperturisti vs rigoristi su temi concreti perché i dem sono per riaprire tutto il prima possibile a due condizioni: appena saranno vaccinati gli over 60 e gli indici di contagio saranno calati. E insieme misure mirate - il decreto imprese- di sostegno al lavoro andando ad agire sui costi fissi dagli affitti alla Tari che pesano su chi, da mesi, ha il negozio o il ristorante chiuso.

E Letta definisce una "scelta importante" quella del governo Draghi sullo scostamento: "Il governo Draghi annuncia uno scostamento di 40 miliardi per interventi su imprese, lavoro, professioni. Scelta importante che verrà incontro alle tante categorie economiche che chiudendo hanno garantito la salute di tutti. Passo decisivo in vista delle prossime riaperture".