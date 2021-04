Giustizia: pm Di Matteo, 'Una commissione d'inchiesta? C'è già il Csm che sanziona...'

14 aprile 2021 a

Palermo, 14 apr. (Adnkronos) - "Continuo a credere che la sede istituzionale propria per individuare, sanzionare e prevenire in futuro le gravi patologie del Sistema, sia il Consiglio superiore della magistratura. Ed in questa direzione continuerò ad impegnarmi con tutte le mie forze. Per mia formazione non sono mai pregiudizialmente contrario alle inchieste e agli approfondimenti in sede parlamentare, purché non diventino terreno di scontro tra fazioni o, ancor peggio, strumento per limitare le prerogative costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura dal potere politico". Lo ha detto all'Adnkronos il consigliere del Csm Antonino Di Matteo, commentando la proposta di Forza Italia e Italia Viva di istituire una Commissione d'inchiesta sul lavoro della magistratura. Contro si sono schierati il Pd e i Cinque Stelle.

Fi e Iv hanno chiesto ieri in Commissione giustizia la calendarizzazione della proposta di legge per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso politico della giustizia. La proposta ha, però, suscitato i malumori dei colleghi della maggioranza, come Pd e M5S, perché a loro avviso sarebbe inaccettabile interferire nel campo della magistratura, sul cui lavoro, come hanno evidenziato, la parola tocca al Consiglio superiore della magistratura.