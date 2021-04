Danimarca, annuncia stop AstraZeneca e sviene in diretta tv

14 aprile 2021 a

- Annuncia lo stop definitivo al vaccino anti Covid di AstraZeneca in Danimarca e sviene in diretta tv. E' successo oggi a Tanja Erichsen, la direttrice dell'agenzia del farmaco danese, durante la conferenza stampa convocata per dare l'annuncio della cancellazione del vaccino anglo-svedese dalla campagna vaccinale per i rischi di trombosi legati alla somministrazione del prodotto. Poco dopo aver lasciato la parola al capo dell'Istituto superiore della sanità, Soren Brostrom, Erichsen si è accasciata a terra alle sue spalle ed è stata immediatamente soccorsa dallo stesso Brostrom, visibilmente preoccupato. L'Agenzia del farmaco danese ha poi fatto sapere che le sue condizioni non destano preoccupazione: Erichsen è stata comunque portata in ospedale per accertamenti.