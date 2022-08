Covid: Renzo Rosso (Otb), 'pronti con vaccini in azienda, 99% dipendenti ha detto sì'

14 aprile 2021 a

a

a

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo avuto un sacco di adesioni di volontari tra i nostri dipendenti per assistere le vaccinazioni al centro di Bassano Del Grappa, è un risultato fantastico. Appena possibile inizieremo a vaccinare in azienda, il 99% dei dipendenti si vuole vaccinare e questo dimostra ancora una volta serietà e voglia di dare una mano alla comunità". A dirlo all'Adnkronos è Renzo Rosso, patron di Otb e presidente di Otb Foundation, impegnata da un anno a questa parte a far fronte all'emergenza Covid. La fondazione sta infatti collaborando dall'inizio della pandemia con la direzione dell'Ulss 7 Pedemontana per sistemare i locali della nuova sede di vaccinazione a Bassano Del Grappa (Vi), il cui potenziale bacino di utenza supera le 100.000 persone.