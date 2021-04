Covid Puglia, dati su contagi e ricoveri: il bollettino di oggi

14 aprile 2021 a

a

a

Bari, 14 apr. (Adnkronos) - Aumentano i contagi in Puglia, diminuiscono i morti e scendono anche i ricoveri. Crescono in modo costante i guariti e gli attuali positivi. E' quanto si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.

Sono 1.488 i contagi. Da ieri registrati altri 39 morti. Nel dettaglio, su 13.647 test sono emersi 1.488 casi positivi: 655 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 155 nella provincia Bat, 56 in provincia di Foggia, 140 in provincia di Lecce, 368 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 1.191 su 13.107 test.

I pazienti ricoverati sono 2.205 mentre ieri erano 2.228 (-23).