Covid: Moratti, 'con dosi sufficienti in Lombardia 144mila vaccinati al giorno

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - Se in Lombardia "abbiamo raggiunto il primo milione di vaccinati in 75 giorni, il secondo milione lo abbiamo raggiunto in 28 giorni. Abbiamo presentato al generale Figliuolo un piano che prevede 144mila somministrazioni al giorno, se arriveranno dosi sufficienti. Domenica scorsa abbiamo terminato di vaccinare 625mila over 80, ora manca solo una parte degli ultraottantenni domiciliari". Lo sottolinea la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, in visita al Pio Albergo Trivulzio a Milano.

Per quanto riguarda i settantenni (70-79 anni), Moratti ha spiegato che "sul totale di 995mila cittadini, al momento hanno prenotato la vaccinazione in 704.267, pari al 71% del totale. Da lunedì 12 aprile, in soli due giorni, ne abbiamo vaccinati più di 60mila". L'assessore al Welfare ha confermato che la fascia dei sessantenni potrà iniziare a prenotarsi dal 22 aprile, se verranno assicurati gli arrivi dei vaccini.