Covid: giornalista Carfagna, 'ho fatto vaccino e lo uso per lavorare sul campo, crocifiggetemi'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Ho fatto il vaccino per la docenza Universitaria che, è vero, è tornata subito online; ma lo sto usando per girare su e giù l'Italia; per un giornalismo sul campo. Non prigioniero dei codici Zoom e Meet che rischiano di viziare e piegare l'informazione e la realtà. Crocifiggetemi". A scriverlo su Twitter è la giornalista Rai Barbara Carfagna, annunciando di avere fatto il vaccino contro il Covid.