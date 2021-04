Covid: Boccia, 'Dl imprese non basta, serve cancellazione debiti'

14 aprile 2021 a

a

a

Roma, 14 apr (Adnkronos) - Il Dl imprese "non basta, serve qualcosa di più. Martedì e mercoledì si vota una mozione del Pd, mi auguro da tutti, chiediamo che in Europa si valuti la possibilità di statalizzare o intervenire con strumenti a disposizione per farsi carico dei debiti aumentati nell'anno de Covid". Lo ha detto Francesco Boccia a Tagadà.

"Sulla cancellazione dei debiti Covid pensiamo si debba aprire una discussione", ha spiegato il responsabile Enti locali del Pd.