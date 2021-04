Ciclismo: Cassani, 'per Nibali al Giro si fa complicata, per Olimpiadi c'è tempo'

14 aprile 2021 a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Un grosso in bocca al lupo a Vincenzo Nibali, anche perché probabilmente la partecipazione al Giro d'Italia si fa problematica. Ma per le Olimpiadi c'è tempo". Lo dice all'Adnkronos il ct della nazionale di ciclismo, Davide Cassani, mandando "tutti gli auguri del mondo" allo Squalo di Messina, caduto oggi in allenamento e con una frattura al radio, domani l'operazione a Lugano. "Sinceramente non so come sia la frattura, ma almeno non è a una gamba. Speriamo solo che si rimetta il prima possibile. Non so se questo possa essere la sua ultima chiamata per il Giro, per adesso quando penso a lui penso solo alle Olimpiadi".