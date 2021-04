Cgil: Pagano è il nuovo segretario generale della Lombardia

14 aprile 2021 a

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - Con il 94,2% dei consensi, l'assemblea generale ha eletto oggi Alessandro Pagano segretario generale della Cgil Lombardia. Succede a Elena Lattuada, segretaria dal 2014 a oggi. Pagano prende la guida della più grande struttura confederale regionale della Cgil, con quasi 900mila iscritte e iscritti. Il sindacalista, 55 anni, lascia la guida della Fiom Cgil Lombardia, di cui è stato segretario generale dal 2017.

Il suo percorso sindacale comincia come delegato Rsu del gruppo Esaote di Genova, la sua città natale. Dal 2000 al 2006 è funzionario della Fiom Cgil di Genova. Nel 2010 viene chiamato a ricoprire il ruolo di coordinatore nazionale Fiom Cgil della cantieristica navale e in seguito di Finmeccanica. Nel 2017 viene eletto segretario generale della Fiom Cgil Lombardia.

La segreteria della Cgil Lombardia risulta composta da Pagano, Massimo Balzarini, Massimo Bonini, Valentina Cappelletti, Marco Di Girolamo, Daniele Gazzoli, Angela Mondellini, Debora Roversi, Monica Vangi. "Tutta la Cgil Lombardia ringrazia Elena Lattuada per l'impegno, la dedizione e la passione con cui in questi anni ha guidato il sindacato regionale, certi che continueremo ancora a lottare, fianco a fianco, per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori", spiega una nota. Il neo eletto segretario generale terrà una conferenza stampa online venerdì 16 aprile alle ore 11.