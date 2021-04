Associazione formaggi Dop dona computer a Fondazione Rava

14 aprile 2021 a

Roma, 14 apr. (Labitalia) - A seguito dello spiacevole episodio del furto di alcuni pc destinati ai ragazzi, Afidop-Associazione formaggi taliani Dop e Igp ha deciso di intervenire tempestivamente a supporto del progetto Sos Scuola della Fondazione Francesca Rava Nph Italia Onlus con una generosa donazione. La Fondazione Francesca Rava Nph Italia Onlus è in prima linea nell'emergenza Covid-19 sin da marzo 2020. Ha già supportato 30 ospedali in 11 regioni donando indispensabili attrezzature per le terapie intensive e inviando volontari sanitari specializzati. Con il progetto Sos Spesa ha aiutato 50.000 persone in tutta Italia. Inoltre, la Fondazione è impegnata su tutto il territorio nazionale con progetti in risposta a necessità urgenti di bambini e ragazzi in condizioni di povertà sanitaria, educativa e sociale ulteriormente aggravata dalle gravi ripercussioni della pandemia da Covid-19. Per questo la Fondazione Francesca Rava Nph Italia Onlus ha attivato il Progetto Sos Scuola, che garantisce il diritto allo studio e alla formazione per migliaia di ragazzi accolti nelle Comunità protette e nei Centri di aiuto per minori. A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, infatti, le Comunità che accolgono i minori fanno fatica a supportare i ragazzi impegnati nella didattica a distanza proprio per mancanza di digital-device, reti informatiche o per il numero di educatori, non sempre sufficiente per supportare le lezioni one to one. Per questo la Fondazione Francesca Rava Nph Italia Onlus, grazie al prezioso supporto dei suoi donatori, ha già consegnato 357 devices (pc, tablets e smartphones) a 67 realtà che si occupano di minori in stato di bisogno in tutta Italia. Sono stati inoltre organizzati incontri di formazione su basi di digitalizzazione, sicurezza web e per la preparazione di un cv.

Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava, dichiara: “E' più che mai il momento di essere insieme, per fare la differenza, aiutando chi ha bisogno, nelle nostre città, nei nostri quartieri. Ed è fondamentale essere accanto ai giovani, che rappresentano il nostro futuro. Sos Scuola è un progetto urgente, soprattutto in risposta alle conseguenze della pandemia che ha aumentato di circa il 15% il fenomeno della dispersione scolastica. Fornire i ragazzi di pc, tablets smartphones e programmi dedicati alla formazione è molto importante per garantire loro il diritto allo studio. In un momento così difficile per tutti, inoltre, reperire e donare questi importanti devices, non è affatto semplice. Per questo ringraziamo di cuore Afidop che ha deciso di sostenere Sos Scuola, contribuendo a garantire e a restituire il futuro ai nostri giovani”.

“Siamo felici di sostenere la Fondazione Francesca Rava Nph Italia Onlus e un progetto così importante dedicato ai giovani studenti”, afferma Domenico Raimondo, presidente di Afidop e presidente Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, che aggiunge: “Ognuno di noi, soprattutto in questa fase così complessa della vita del Paese, è chiamato a dare il suo contributo per la collettività. Non solo abbiamo deciso di affiancare il progetto, ma anche di essere vicino alla Fondazione in occasione del grave episodio del furto dei computer destinati ai ragazzi. Pertanto, abbiamo deciso di agire subito come Afidop, contribuendo con una donazione per l'acquisto di nuovi pc da donare ai giovani studenti. Ringrazio la giunta di Afidop per la sensibilità mostrata e ringrazio la Fondazione Francesca Rava perché non si arrende mai”.