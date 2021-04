AdsWizz è il partner tecnologico scelto dal Gruppo 24 ORE , per le inserzioni pubblicitarie audio digital di Radio 24

14 aprile 2021 a

- Il Gruppo 24 ORE, leader nel settore dell'informazione e narrazione di qualità, è uno dei primi editori italiani ad aprire la sua ampissima offerta di contenuti digital audio alla vendita programmatica in modalità private deal o guaranteed e in reservation sull'intero catalogo podcast di Radio 24

- Tale collaborazione consentirà agli inserzionisti di avere accesso a oltre 100 titoli in podcast e di raggiungere un target premium e qualificato

SAN MATEO, Calif., 14 aprile 2021 /PRNewswire/ -- AdsWizz è stato scelto dal Gruppo 24 ORE come suo partner tecnologico per le inserzioni pubblicitarie digital audio nella logica di penetrazione del settore audio e podcast. Questa collaborazione vedrà il Gruppo 24 ORE, con Radio 24, offrire agli inserzionisti nuove opportunità di pianificazione attraverso strumenti più sofisticati e performanti sull' ampio archivio in podcast dei programmi di Radio 24.

Il Gruppo 24 ORE, è il principale gruppo editoriale multimediale italiano attivo nel settore dell'informazione economica, finanziaria, professionale e culturale ed è leader nella narrazione di qualità. Da anni il Gruppo 24 ORE produce podcast e sperimenta nuove forme di contenuti audio offrendo sempre nuove opportunità di comunicazione ai propri partner.

Radio 24 è l'unica emittente "news & talk" della scena radiofonica italiana con un catalogo di podcast che, grazie alla ricchezza editoriale, alla trasversalità dei temi e alla sua capacità informativa di narrarli, vanta oltre 4 milioni di download al mese con un archivio pubblicitario settimanale che supera i 4 milioni di audio impressions.

Con l'aiuto di AdsWizz, Radio 24 ora è in grado di fornire annunci pubblicitari inseriti in modo dinamico in tutti i suoi contenuti podcast, dando agli inserzionisti la possibilità di arrivare al loro pubblico attraverso acquisti diretti e acquisti programmatici in modalità private deal o guaranteed . Gli inserzionisti sono anche in grado di attivare campagne rivolte a un pubblico specifico, targettizzando per esempio su base geografica, demografica, di dispositivo e consentendo ai clienti di gestire e pianificare la spesa per le inserzioni pubblicitarie con precisione e in modo flessibile.

Gli editori tradizionali di informazione stanno andando verso un ampio uso degli audio, dato che le abitudini di consultazione delle notizie stanno cambiando rapidamente. Questa collaborazione vede il Gruppo 24 ORE aprire la strada al network dei media tradizionali allargando ulteriormente la sua offerta ai contenuti fruiti in modalità audio, creando nuove opportunità per inserzionisti e Brand.

La richiesta di inserzioni pubblicitarie audio sta crescendo rapidamente in Italia, e con le capacità avanzate di Adswizz di arrivare al pubblico di riferimento , gli inserzionisti saranno in grado di raggiungere ascoltatori specifici ottimizzando gli investimenti.

Brieuc Verwilghen, VP Supply Partnership di AdsWizz, ha dichiarato: "Il settore audio si sta espandendo rapidamente con nuovo pubblico che gravita attorno ai podcast dato che le abitudini di utilizzo dei media sono in continua evoluzione. La nostra collaborazione con il Gruppo 24 ORE conferma le crescenti opportunità audio per i media tradizionali, aspetto particolarmente stimolante per i Centri Media e gli inserzionisti che desiderano ricorrere a inventory audio qualificate di fornitori autorevoli di informazioni di qualità. Il Gruppo 24 ORE con la sua offerta di podcast e contenuti audio fornirà al mercato solide opzioni di inventory audio e consentirà l'accesso a un nuovo pubblico altamente qualificato di ascoltatori di podcast che gli inserzionisti sono ora in grado di raggiungere."

Federico Silvestri, Direttore Generale di 24 ORE System e RADIO 24, ha affermato: "Il Gruppo 24 ORE è una delle fonti di informazione più affidabili e autorevoli in Italia e sappiamo quanto sia importante che i media tradizionali si adattino alle abitudini, in continuo mutamento, del pubblico, assicurando a lettori, utenti e ascoltatori una continuità informativa sulle piattaforme più adatte. La nostra espansione nel panorama audio e podcast dimostra il successo che i nostri contenuti riscontrano sul pubblico e sul mercato e la collaborazione con AdsWizz, ci permette di aprire la nostra offerta audio podcast ai Partner che desiderano acquistarla in modalità diretta o programmatica. Le opportunità legate al podcasting stanno crescendo rapidamente e l'Audio Content Strategy che il Gruppo 24 ORE ha lanciato contribuirà a rafforzare la nostra posizione di leader del mercato dell' informazione audio, confermando la nostra capacità di interpretare con successo le nuove tendenze."

Informazioni su AdsWizz

AdsWizz ha creato la piattaforma tecnologica end-to-end che sta alimentando l'ecosistema di pubblicità audio digitale. AdsWizz è la soluzione di monetizzazione che sta alla base di piattaforme di musica, podcast e gruppi emittenti molto noti nel mondo. Attraverso piattaforme programmatiche avanzate, per l'inserimento delle inserzioni pubblicitarie, e innovativi formati audio, AdsWizz mette in collegamento in modo efficiente acquirenti e venditori di pubblicità per podcast e audio digitali. AdsWizz è di proprietà di SiriusXM, ha sede a San Mateo, in California, e possiede un centro per lo sviluppo tecnologico a Bucarest, in Romania.

Informazioni sul Gruppo 24 ORE e Radio 24

Il Gruppo 24 ORE è il principale editore multimediale italiano che opera nel settore delle informazioni economiche, finanziarie, professionali e culturali.

Il Gruppo 24 ORE si pone come il partner ideale per la produzione di contenuti. Una produzione che si contraddistingue per qualità, approfondimento analitico e verticalità e che si rivolge a un pubblico "business", gestito in modo trasversale coprendo l'intero sistema produttivo e seguendo i principali argomenti di interesse del momento. Punto di riferimento per vari settori, l'offerta di prodotti digitali ora è rafforzata dalle produzioni di podcast originali firmate da Il Sole 24 Ore e Radio 24 e dalla vendita in reservation, programmatic private deal o programmatic guaranteed dell'inventory digital audio generata dai podcast di Radio 24.

Radio 24 è l'unica emittente "news & talk" sulla scena radiofonica italiana, caratterizzata da un a programmazione multi-tematica di approfondimento e dibattito che copre le principali aree di interesse di differenti target di pubblico. Radio 24 è l'unica radio italiana con una crescita costante del numero di ascoltatori, il suo pubblico è costituito dal target Business, una parte della popolazione italiana molto attiva, che fa tendenza, con un profilo socio-economico elevato e con un notevole potere di spesa.