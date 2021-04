Governo: Bettini, 'Conte? No complotto ma oltre Renzi si è mosso qualcosa di grosso'**

14 aprile 2021 a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "C'erano degli interessi perché la campagna è stata sproporzionata rispetto agli errori e non mi pare che questo voglia dire che c'è stato un complotto. Non esiste il complotto. Renzi ha fatto cadere il governo Conte 2 ma credo che aldilà di Renzi ci sia stato qualcosa di più grande che si è mosso. Non sono uno 007, non sta alla politica portare prove, dò un'opinione e una lettura politica". Lo dice Goffredo Bettini alla presentazione delle Agorà.