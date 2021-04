Covid: Mogol (Siae), 'se si apre al calcio, aprire a eventi culturali con stesse modalità'**

14 aprile 2021 a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Sono completamente d'accordo con quanto dichiarato dal ministro Dario Franceschini in merito alla eventuale autorizzazione alla presenza del pubblico negli eventi sportivi. Se si apre al mondo dello sport si deve aprire, negli stadi o in spazi analoghi, anche agli eventi culturali e spettacolistici, chiaramente sempre nel rispetto delle stesse modalità i sicurezza adottate per contrastare la diffusione del Coronavirus". Lo afferma in una nota il presidente Siae Giulio Rapetti Mogol.