Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Da qua a poco approderemo nella nuova normalità" dopo la pandemia. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio del suo intervento alla presentazione della piattaforma on line Dante.global per la Lingua e la Cultura italiane.