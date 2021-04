Banche: de Guindos, 'Bad Bank strumento potente ma serve governance adeguata'**

14 aprile 2021 a

Roma, 14 apr. -(Adnkronos) - Nella gestione delle problematiche di alcuni istituti "la bad bank è uno strumento potente per ripulire i bilanci bancari , trasferendo alcuni asset, soprattutto immobiliari, e consentendo di concentrarsi sulle attività: tuttavia, e parlo per l'esperienza personale fatta in Spagna, la sua creazione non è semplice. La bad bank è uno strumento importante nel processo di ristrutturazione ma serve una governance adeguata , è un esercizio nel quale bisogna fissare punti fermi". Lo ha sottolineato il vicepresidente della Bce, Luis De Guindos, in audizione al parlamento europeo per presentare il rapporto 2020 della Banca Centrale Europea.